الإسكان: 70 مشروع مياه وصرف وري في القاهرة الجديدة بتكلفة 7 مليارات جنيه

قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إنه انتهى وجار تنفيذ 70 مشروع مرافق، تشمل شبكات مياه، وصرف صحي، وري، ومحطات، وروافع بتكلفة 7 مليارات جنيه؛ لخدمة مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، المهندس عبد الرءوف الغيطي، إلى الانتهاء من تنفيذ 47 مشروعا، منها 6 مشروعات في عام 2023، تشمل: المرافق الفرعية (مياه - صرف - ري) إلى مواقع سكن مصر جنوب طريق العين السخنة بالتجمع الثالث (المنطقة الخامسة)، وشمال الرحاب المنطقة الأولى، وقطع الأراضي الأكثر تميزا.

شبكة الري بالمدينة

كما لفت إلى الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي شمال الغابة المتحجرة بمساحة 600 فدان، وتنفيذ شبكة الري بامتداد المدينة، وخط الانحدار الرئيسي من محطة 7، القطاع الأول إلى خط الانحدار الرئيسي بطريق السويس، وخط الري قطر 1500مم بطول 17 كيلومترا المرحلة الثانية، والأعمال الميكانيكية اللازمة لري مناطق الامتداد بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، والربط على شبكات المدينة الأم، وأعمال تنفيذ مرافق قطع الأراضي الأكثر تميزاً بموقع 11 و12 منطقة غرب الجامعات.

23 مشروعا جديدا

وأضاف الغيطي أنه جارٍ تنفيذ 23 مشروع مرافق منها خطوط المرافق (صرف - مياه) الرئيسية وتشمل: أعمال تنفيذ خط مياه قطر 600 مم من أبو عويقل إلى خزان القطامية، والمرافق الرئيسية (مياه - صرف - ري) للطرق الرئيسية بمنطقة أرض المعارض 2، وخط المياه قطر 250 مم والموقع الجديد بالإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس، والمرافق الرئيسية للطرق الرئيسية بمنطقة أرض المعارض 1، وأعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية ببيت الوطن، وخط الانحدار الرئيسي من محطة 1 إلى خط الانحدار الرئيسي بالجبل الأصفر، وخط الانحدار من محطة البنفسج بمدينة القاهرة الجديدة حتى خط الانحدار الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر، وخط الانحدار من محطتي الياسمين والميراج، بمدينة القاهرة الجديدة حتى خط الانحدار الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر.

وتابع: كما جارٍ استكمال خط المياه المغذي لمشروعي مدينتي والمستقبل قطر 1600 مم من محطة تنقية القاهرة الجديدة حتى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم (القطاع الأول) بمسافة تقديرية 3800 متر، وأعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذي لمشروعي مدينتي والمستقبل قطر 1600 مم حتى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم (القطاع الثاني) بمسافة تقديرية 3523 مترا.

وأوضح الغيطي أن مشروعات المرافق (صرف – مياه - ري) الفرعية الجاري تنفيذها تشمل: أعمال تنفيذ المرافق الفرعية (مياه - صرف - ري) لمواقع سكن مصر أرض المعارض 2، ومرافق (طرق - مياه - صرف - ري) مشروع سكن مصر أرض المعارض 1 (196) عمارة، وشمال الرحاب المنطقة الرابعة، وشمال الرحاب المنطقة الثانية، ولمشروع سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث، وشمال الرحاب المنطقة الثالثة، وأعمال تحويل مرافق كوبرى الطريق الدائري الأوسطي على طريق العين السخنة "العدَّايات".

ونوه رئيس الجهاز بأن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل: أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (أنتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحي المقاولون العرب (1) بمدينة القاهرة الجديدة، ومحطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 4 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 12 وخطى الطرد الملحقين بها، ومحطة صرف رقم 11 بنسبة تنفيذ 95%.

أهمية كبرى

وأكد الغيطي أن هذه المشاريع تمثل أهمية كبيرة من حيث الاستفادة الكاملة من دخول المرافق كافة للمواطنين، وتحسين خدمة شبكة الطرق وتصريف مياه الصرف الصحي من حيث تجميع مياه الصرف الصحي حتى محطات المعالجة ومعالجتها حتى تصلح لري المسطحات الخضراء لغرض تجميل المدينة، وكذلك الحد من الأعطال التي تحدث نتيجة التشغيل المستمر للشبكات بالمدينة وأهمية مجابهة السيول والأمطار التي تواجه المدينة في فصل الشتاء.