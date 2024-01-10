مقتل لبناني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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قتل لبناني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، استهدف أحد المنازل في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "أطلق الطيران المسير المعادي بعد منتصف الليلة الماضية، صاروخا باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا ما إدى إلى استشهاد مواطن وجرح مواطن آخر".

وأشارت إلى أن "العدو أغار بالطيران المسيّر على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.