 مقتل لبناني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يناير 2024 11:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل لبناني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 10:43 ص

قتل لبناني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، استهدف أحد المنازل في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "أطلق الطيران المسير المعادي بعد منتصف الليلة الماضية، صاروخا باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا ما إدى إلى استشهاد مواطن وجرح مواطن آخر".

وأشارت إلى أن "العدو أغار بالطيران المسيّر على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك