تراجع غير متوقع لعجز الميزان التجاري لأمريكا خلال نوفمبر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري خلال نوفمبر بلغ 2ر63 مليار دولار مقابل 5ر64 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 65 مليار دولار مقابل 3ر64 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع غير المتوقع للعجز التجاري في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الواردات بالدولار بأكثر من التراجع في قيمة الصادرات.

تراجعت واردات الولايات المتحدة خلال نوفمبر بنسبة 9ر1% إلى 9ر316 مليار دولار بعد ارتفاعها في أكتوبر بنسبة 2ر0% إلى 1ر323 مليار دولار.

وأظهر بيان وزارة التجارة تراجعا قويا في واردات السلع الاستهلاكية بما فيها الأدوية والهواتف الخلوية وغيرها من السلع المنزلية، كما تراجعت واردات السلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية والمواد الخام.

في المقابل تراجعت الصادرات بنسبة 9ر1% إلى 7ر253 مليار دولار خلال نوفمبر بعد تراجعها بنسبة 1ر1% إلى 6ر258 مليار دولار خلال الشهر السابق.

وتراجعت صادرات المستلزمات الصناعية والذهب والنفط الخام بشدة، في حين تراجعت بوتيرة أقل صادرات السلع الاستهلاكية والسيارات والمحركات.