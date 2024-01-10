إعلام عبري: مجلس الحرب يبحث الليلة مقترحا قطريا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن «مجلس الحرب يبحث الليلة مقترحًا قطريًا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.



وأشارت الهيئة، إلى أن «المقترح القطري الجديد يتضمن خروج قادة حماس من غزة وانسحاب إسرائيل»، قائلة إنه «يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على دفعات».



وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل تسلمت مقترحًا قطريًّا جديدًا لصفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع المقاومة الفلسطينية.



وأشارت القناة إلى أن العرض القطري يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وخروج قادة حماس من القطاع، مضيفة أن المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيناقش هذا المقترح الليلة.



وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا لإحياء المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى هدنة في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.



وتنطلق هذه المساعي في عدة اتجاهات، ففي الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بجولة في المنطقة، أجرى مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، زيارة غير معلنة لقطر.



وجرى عقد لقاء بين مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة أمس الثلاثاء، حيث بحثا إمكانية استئناف محاولات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما نقل موقع «واللا» العبري عن 3 مصادر، بينهم مصدر أمريكي، اليوم الأربعاء.



وحسب «واللا»، فإن إسرائيل وحركة حماس طرحتا مقترحات لاستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل، لكن كلا الجانبين رفض مقترح الجانب الآخر.



وكانت هذه المفاوضات قد توقفت في أعقاب اغتيال إسرائيل القيادي صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس في بيروت.



وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فقد أبقى البيت الأبيض والحكومة القطرية الرحلة بعيدة عن الأضواء، ولم يعلنا عن زيارة ماكغورك، ولم يصدروا بيانًا عن لقائه مع رئيس الوزراء القطري.