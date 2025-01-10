رئيس جراحة القلب بأسوان يكشف تفاصيل ابتكار مجدي يعقوب: صمامات من جلد المريض

كشف الدكتور أحمد عفيفي، رئيس قسم جراحة القلب بمركز أسوان للقلب ومؤسسة مجدي يعقوب، عن تفاصيل الابتكار الجديد للجراح العالمي السير مجدي يعقوب، والذي يتمثل في تطوير صمامات قلب حية تزرع في جسم المريض، مصنوعة من خلايا الجسم نفسه.

وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء «DMC الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «DMC» عن فخره واعتزازه بالسير يعقوب، قائلا إن صمامات القلب نسيج ليفي حي يحتوي على خلايا عضلية ونهايات عصبية وشعيرات دموية، لافتا إلى أن السير يعقوب كان يرى منذ عشرات السنوات، أن استبدال الصمامات بأخرى صناعية؛ ليست الأفضل .

وأوضح أن الصمامات الحية تقاوم الالتهابات البكتيرية والميكروبية، وتتكيف مع التغيرات الفسيولوجية مثل ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، ونبضات القلب والحمل والجفاف والنزيف، ونمو الأطفال.

وأكد أن إصلاح الصمامات هو الحل الأمثل، لا سيما الصمام الميترالي، الذي شهد تطورات وتقنيات كثيرة لإصلاحه في مركز أسوان للقلب، بالإضافة إلى جراحة ابتكرها الدكتور يعقوب في الثمانينيات للمحافظة على الصمام الأورطي.

وأشار إلى نشر مركز أسوان للقلب عام 2019 تقنية «يعقوب 2» لإصلاح واستبدال الصمامات بأخرى من داخل جسم الإنسان، عن طريق زرع الصمام الرئوي مكان الصمام الأورطي، واستبدال الصمام الرئوي بآخر صناعي.

وأوضح أن الجديد في ابتكار السير مجدي يعقوب، يتمثل في صناعة هيكل من أنسجة ليفية يحتوي على خلايا عصبية وشعيرات دموية خاصة بالقلب، من خلال أخذ خلية من بطانة جلد خد الإنسان وتحويلها إلى خلية عضلة قلب نابضة، مشيرا إلى أن التحدي يكمن في كيفية اتصال هذه الخلايا بالهيكل وتكاثرها.

وكشف أن السير مجدي يعقوب، اقترب من بدء التجارب السريرية بمعهد قلب الدكتور مجدي يعقوب في بريطانيا، مؤكدا أن الموافقة على بدء هذه التجارب تمثل خطوة وشوطا كبيرًا.