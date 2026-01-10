دراسة: واحد من كل 5 أشخاص في ألمانيا يفكر بالهجرة

• أجراها مركز الأبحاث الألماني للاندماج والهجرة (ديزيم) بين عامي 2024 و2025، بمشاركة 2933 شخصًا..

كشفت دراسة أُجريت في ألمانيا أن واحدا من كل 5 أشخاص يفكر في الهجرة من البلاد.

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الألماني للاندماج والهجرة (ديزيم) بين عامي 2024 و2025، بمشاركة 2933 شخصًا، فإن نسبة من يفكرون في مغادرة ألمانيا تبلغ 21% من السكان.

ووفقا للدراسة فإن هذه النسبة تصل إلى 34% بين ذوي الأصول المهاجرة، وترتفع إلى 37% لدى أبنائهم.

وأوضحت أن 17% من الألمان غير ذوي الأصول المهاجرة يفكرون في مغادرة ألمانيا، مقابل 31% من القادمين من الاتحاد السوفيتي السابق، و28% من القادمين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن السبب الأكثر شيوعا للهجرة بين جميع الفئات هو "السعي إلى مستوى معيشة أعلى"، بينما تلعب "تجارب التمييز" دورًا إضافيا لدى ذوي الأصول المهاجرة.

وبيّنت الدراسة أن 25% من القادمين من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشاروا إلى التعرض للتمييز كسبب لتفكيرهم في مغادرة البلاد.

ولفتت إلى أن المشاركين نادرا ما ينفذون خطط الهجرة فعليا، حيث أفاد 2% فقط بأنهم يخططون بالفعل لمغادرة البلاد خلال عام واحد.

وقال "فابيو بيست"، الباحث في المركز، إن البيانات تظهر أن الرغبة في مغادرة ألمانيا لا تزال مرتفعة "لا سيما لدى ذوي الأصول المهاجرة وأبنائهم".

وذكر أن الشعور بالتمييز يلعب دورا مهما في ذلك إلى جانب البحث عن ظروف معيشية أفضل.

وأكد بيست على ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة لتحسين ظروف الحياة من أجل إبقاء الناس في البلاد على المدى الطويل، مشددًا على أن ذلك وحده كفيل بضمان تعايش الجميع في مجتمع يتسم بالتنوع.