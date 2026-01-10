المملكة المتحدة تتعهد بإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني لإعداد القوات البريطانية للانتشار في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن المملكة المتحدة ستنفق 200 مليون جنيه استرليني (268 مليون دولار) لإعداد القوات البريطانية لنشرها في أوكرانيا حال وقف إطلاق النار مع روسيا.

وجاء إعلان "هيلي"، بعد زيارة استغرقت يوما واحدا إلى كييف يوم الجمعة، إذ ناقش خطط القوة المتعددة الجنسيات في أوكرانيا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

يشار إلى استخدام تلك الأموال في دفع تكاليف تحديث المركبات وأنظمة الاتصالات والحماية من الطائرات المسيرة، وغيرها من المعدات لضمان استعداد القوات للانتشار، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال "هيلي": "نحن نزيد الاستثمار في استعداداتنا في أعقاب إعلان رئيس الوزراء هذا الأسبوع، لضمان أن تكون القوات المسلحة البريطانية مستعدة للانتشار وقيادة القوة المتعددة الجنسيات في أوكرانيا، لأن أوكرانيا آمنة تعني بريطانيا آمنة".

وقال زيلينسكي، بعد الاجتماع، إنه ممتن للدعم البريطاني، مضيفًا: "من المهم للغاية أن يشمل إطار إنهاء الحرب استجابة واضحة من الحلفاء حال تكرار العدوان الروسي".