العليمي: القضاء صمام أمان الدولة العراقية والضامن الأول للعدالة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن القضاء يمثل صمام الأمان للدولة والضامن الأول للعدالة وسيادة القانون، مشددا على أهمية تعزيز استقلال السلطة القضائية وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، قيادة السلطة القضائية، للاستماع إلى إحاطة حول سير العمل القضائي والقضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، والدور الذي يقوم به القضاة في ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأشاد العليمي، بتماسك السلطة القضائية وصمود القضاة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قضاءا قوياً ومحايدا وسريع الفصل في قضايا المواطنين، لا سيما القضايا المرتبطة بالانتهاكات، والتعدي على مؤسسات الدولة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد العليمي، على الدور المعول على القضاء في مكافحة الإفلات من العقاب، باعتباره المرجعية القانونية الفاصلة في النزاعات والحصن المنيع لحماية النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام الدولة الكامل بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شئون القضاء، مؤكداً على دعم الدولة لكل ما من شأنه تعزيز كفاءة واستقلال المؤسسة القضائية، وتمكينها من أداء رسالتها في تحقيق العدالة وانصاف المواطنين.

ويأتي هذا عقب التطورات الملحوظة التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية في البلاد، والتي تمثلت باستعادة المجلس الرئاسي بدعم السعودية، السيطرة على معظم المحافظات التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.