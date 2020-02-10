 أوسكار 2020.. «Little Women» يحصد جائزة أفضل تصميم أزياء - بوابة الشروق
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أوسكار 2020.. «Little Women» يحصد جائزة أفضل تصميم أزياء


نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 4:04 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 4:29 ص

حصد «Little Women» جائزة أوسكار أفضل تصميم أزياء لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

وتنافس على الجائزة


The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time in Hollywood


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