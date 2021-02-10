جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 107 ملايين

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب اليوم الأربعاء من 107 ملايين.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، حتى الساعة 19ر13 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 106 ملايين و993 آلاف، و993 حالة.

كما كشفت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7ر59 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و343 ألفا و278 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.