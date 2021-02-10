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ضرب زلزال قوي، اليوم الأربعاء، أرخبيل جزر لويالتي، وهي جزء من إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت شبكة "جيوفون" لقياس الزلازل في بوتسدام خارج برلين، أن الزلزال بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر ووقع على عمق 29 كيلومترًا.

ووفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال كان الأقوي بين إجمالي 5 زلازل وقعت في غضون ساعة في المنطقة إلى الجنوب الشرقي من مجموعة الجزر.

وأرسلت أنظمة الإنذار المبكر من تسونامي (موجات مد عالية) تحذيرات لجزر المحيط الهادئ الأخرى مثل فانواتو وفيجي وتوفالو ونيوزيلندا.