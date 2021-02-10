مفوض الاتحاد الأوروبي: وقف حرب اليمن سيخفض التوتر في منطقة الخليج

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، رفض التكتل لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن وقف حرب اليمن سيخفض التوتر في منطقة الخليج.

وأشار بوريل، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحرب في اليمن مستمرة منذ نحو 6 سنوات وأسفرت عن تداعيات مدمرة، حيث 24 مليون شخص، ما يمثل 80% من عدد سكان البلاد، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينما تم تشريد حوالي 4 ملايين بسبب الأعمال القتالية.

وأكد بوريل أن حرب اليمن أصبحت مصدرا لزعزعة الاستقرار في منطقة برمتها، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذا الوضع، متعهدا بأن يواصل الاتحاد الأوروبي العمل عبر "الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وهو الحل السياسي لتحقيق السلام والاستقرار"، بالتوافق بين الأطراف وبين القوى التي تقف خلفهم، مشيرا إلى أن التكتل يدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، مارتين غريفيث.

وأعرب بوريل عن رفضه تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جماعة "أنصار الله" الحوثية تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى قطع الإمدادات الإنسانية عن اليمن "لأنه لن يتجرأ أحد لتحدي العقوبات الأمريكية"، وتابع أن هذا القرار يجب انتقاده.

كما رحب كبير الدبلوماسيين الأوروبيين بقرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وقف دعم بلاده لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فيما أعرب عن ثقته بأن التقدم في سبيل إحلال السلام في هذه البلاد سيساعد كذلك في حلحلة التوتر في منطقة الخليج برمتها.