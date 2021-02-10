الجامعة العربية تعقد الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية

عقدت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية، عبر تقنية الإتصال المرئي بمشاركة المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة).

ونوهت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية -في كلمة الجامعة أمام الاجتماع- بالجهود المبذولة والمستمرة منذ بدء جائحة "كورونا المستجد" وفي ظل تداعيات الجائحة والتحديات التي يواجهها العالم حتى هذه اللحظة على كافة الأصعدة.

وقالت: "نحن مستمرون في ظل هذه الظروف في عقد اجتماعات اللجنة وذلك مواصلة لجهودنا التي بدأناها منذ انشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية في عام 2016 للعمل على إيجاد الحلول الممكنة في مجال الملكية الفكرية و لمواجهة كافة التحديات التي فرضتها علينا هذه الجائحة".

وأضافت أن اجتماع اليوم يأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية والذي عقد بتاريخ 24 أغسطس 2020 عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مشيرة إلى أنه يأتي على رأس جدول الأعمال عرض لبعض تجارب مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل تبعات جائحة "كورونا المستجد"خلال عام 2020، ودعوة إحدى الجهات الدولية ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية لتقديم رؤيتها وآلية التعاون المشترك مع مكاتب الملكية الفكرية.

وتابعت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضا اعتماد آليه العمل للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة واعتماد رئيس لكل منهما، إلى جانب نتائج وتوصيات المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية والذي نظمته الهيئة السعودية للملكية الفكرية في 26 أكتوبر 2020 على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والتي شاركت خلاله كمتحدثة بعد تقديم الدعوة لجامعة الدول العربية من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وقامت بتقديم ورقة عمل حول جهود الجامعة العربية في مجال الملكية الفكرية.