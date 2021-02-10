رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: كانت هناك محاولة لاختطاف الحزب إلى نفق مظلم

قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن فصل عدد من القيادات الوفدية، إن القرار جاء نتيجة مشكلات استمرت لستة أشهر في فترة ما قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف وهدان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه كانت هناك محاولة لاختطاف الحزب بشكل أو بآخر في اتجاه يأخذه إلى نفق مظلم، متسائلًا: «هل يليق بحزب الوفد أن يُبث من داخل جدرانه على قنوات معادية؟».

وذكر أنه كان هناك تجميع للآراء داخل الحزب للإثارة والبلبلة من وقت لآخر، معقبًا: «كانت هناك إدارة جماعية تريد أن تدير حزب الوفد ولا تعترف برئيس الحزب ومؤسساته، ما أثر سلبًا على الوفد في الانتخابات الماضية».

وأكد أن هناك مدبر لوضع حزب الوفد في المكانة التي وصل إليها أثناء انتخابات البرلمان السابقة، منوهًا بأن المستفيد من هذه البلبلة هم المجموعة التي تم فصلها من الحزب.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، فصل عدد من القيادات الوفدية أبرزهم؛ ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.