عدد مستخدمي تويتر يقفز خلال أزمة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أعلن "تويتر"، الثلاثاء، أن قاعدة مستخدميه قفزت إلى 192 مليونا في الفصل الذي شهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحملة التي شنت ضد نشر المعلومات المضللة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الرابع الذي انتهى قبل أيام من تسلم الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم بمعدل 27% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، إن منصة التراسل ومقرها سان فرنسيسكو لا تزال تركز على "الترويج لمحادثات صحية أكثر لأولئك الذين يستعملون خدماتنا"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعلق تويتر وفيسبوك حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب في بداية يناير؛ بسبب اتهامه بنشر محتوى يساعد على تأجيج العنف في مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وجاءت هذه العقوبات غير المسبوقة بعد لجوء ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكرار مزاعمه العديدة التي لا تستند إلى أي أدلة حول تزوير الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن.

وذكر تويتر أن أرباحه تضاعفت مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 222 مليون دولار، بعد أن ارتفعت عائداته 28% لتحقق رقما قياسيا بلغ 1.29 مليار دولار.

وقال دورسي: "2020 كان عاما غير عادي بالنسبة إلى تويتر"، مضيفاً: "فخورون أكثر من أي وقت مضى لخدمتنا النقاش العام خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة".

وأثارت النتائج ارتفاعاً طفيفاً في أسعار أسهم تويتر الذي يعمل على تعزيز الإعلانات على المنصة وتوسيع قاعدة مستخدميه بما يتخطى جمهوره الأساسي من المشاهير والصحفيين والسياسيين.