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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي المقرر لها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتشهد المواجهة عودة محمد صلاح نجم ليفربول، إلى صفوف الفريق لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء أمام ليستر.

وغاب صلاح عن قائمة الريدز نحو 40 يوما لمشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا والتي خسرها الفراعنة أمام السنغال بركلات الترجيح في النهائي.

ويبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: جونز - فابينيو - تياجو

خط الهجوم: لويس دياز - دييجو جوتا - روبرتو فيرمينو