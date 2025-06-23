رئيس الإمارات يبحث هاتفياً مع قادة عمان وفرنسا وإيطاليا احتواء التوتر الإقليمي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، خلال اتصالات هاتفية، مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن دول المنطقة واستقرارها، وذلك إثر الهجمات الأخيرة على إيران.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الأحد إن الرئيس الإماراتي والقادة شددوا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري للتصعيد واحتواء الأزمة من خلال فتح قنوات للحوار تسهم في الوصول إلى حلول سلمية، بما يجنب المنطقة وشعوبها مزيدا من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.