جماعة حقوقية: الهجمات الإسرائيلية على إيران قتلت 950 شخصا

قالت جماعة حقوقية اليوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 950 شخصا على الأقل وإصابة 3450 آخرين.

وقدمت جماعة من نشطاء حقوق الإنسان ومقرها واشنطن هذه الأرقام، والتي تغطي كامل إيران. وقالت إنها حددت 380 مدنيا و253 من أفراد قوات الأمن بين القتلى.

وتعتمد مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، التي قدمت أيضا أرقاما مفصلة للضحايا خلال احتجاجات عام 2022 التي خرجت بسبب وفاة مهسا أميني، على مطابقة التقارير المحلية في إيران مع شبكة من المصادر التي طورتها في البلاد.

لم تقدم إيران حصيلة وفيات منتظمة خلال النزاع وقللت من عدد الضحايا في الماضي. وقالت وزارة الصحة الإيرانية يوم السبت الماضي إن حوالي 400 إيراني قتلوا وأصيب 3056 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية.