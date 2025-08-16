سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحماية المدنية بالجزائر، الجمعة، مصرع 18 شخصا غرقا وإصابة 24 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين، في مجرى وادي الحراش وسط العاصمة.

فيما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا ليوم واحد يبدأ من ليلة الجمعة/السبت مع تنكيس الأعلام الوطنية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بوقوع حادث مرور بالجزائر العاصمة، وتحديدا بمدينة الحراش (إحدى الدوائر التابعة لولاية الجزائر) خلّف "18 وفاة و9 مصابين بجروح مختلفة، 2 منهم في حالة حرجة".

وأضاف أنه "تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي بالمنطقة، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة".

وذكر البيان أنه تم تسخير 25 سيارة إسعاف، و16 غطاسا و4 زوارق نصف مطاطية.

وفي وقت لاحق أعلن وزير الداخلية إبراهيم مراد، للتلفزيون الرسمي، ارتفاع حصيلة المصابين إلى 24.

وأوضح مراد، أن "جل الجرحى غادروا المستشفى ولازال 5 منهم تحت العناية المركزة".

وكشف أن الحافلة تشتغل على خط نقل المسافرين بين مدينة الرغاية أقصى شرق العاصمة وساحة الشهداء (وسط العاصمة).

وقال مراد، إنه سيتم استخلاص الدروس من الحادث.

وأظهر فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انغمار الحافلة بمياه الوادي، ومحاولة وصول مواطنين إلى الضحايا من أجل إنقاذهم.

وتنقل وفد رسمي هام، إلى عين المكان للاطلاع عن كثب عن مجريات عمليات الإنقاذ و توفير كل الإمكانيات لإسعاف الضحايا.

ويتكون الوفد بحسب وكالة الأنباء الرسمية من "مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزراء الداخلية إبراهيم مراد، والنقل السعيد سعيود، والري طه دربال، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن وزير النقل سعيود، إعلان فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مؤكدا في الوقت ذاته بالشروع في تجديد حافلات النقل الجماعي للمسافرين التي تقدر بنحو 90 ألف حافلة.

من جانبه، أعلن الرئيس الجزائري، حدادا وطنيا ليوم واحد، ترحما على أرواح الضحايا يبدأ من ليلة الجمعة/السبت، مع تنكيس الأعلام الوطنية.

وقال بيان للرئاسة: "على إثر الكارثة التي وقعت اليوم بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطناً، قرّر رئيس الجمهورية، تضامنا مع عائلات الضحايا، حدادًا وطنيا ليوم واحد بدءًا، من مساء الجمعة، مع تنكيس الراية الوطنية".