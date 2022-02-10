صوت مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق بالإجماع على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة الليبية خلفا لعبدالحميد الدبيبة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية "وال" مساء اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق ،في تصريحات صحفية له اليوم، إن المجلس وافق بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة الليبية .

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أعلن ،في وقت سابق اليوم، إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة الليبية تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة.