الزمالك يكشف موعد إرسال قائمته واستعداده للمشاركة بتصفيات بطولة «BAL»

كشف أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، عن تفاصيل قرعة بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL" التي أقيمت في العاصمة السنغالية داكار والتي ستقام بمشاركة 12 نادياً.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات: "تم توزيع الأندية الاثني عشر الى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 أندية".

أضاف: "ستقام مباريات المجموعة الأولى في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من في الفترة من 5 الى 15 مارس المقبل وتضم أندية الاتحاد المنستيري التونسي، سلا المغربي، سلاك من غينيا، ريج من رواندا، فيروفيارو من موزمبيق، وديوج من السنغال".

واصل عضو مجلس الزمالك: تقام مباريات المجموعة الثانية بالقاهرة في الفترة من 9 الى 19 أبريل المقبل وتضم كل من الزمالك بطل افريقيا، بترو أتليتكو من أنجولا، كوبرا من جنوب السودان، تايجرز كيب تاون من جنوب افريقيا، فاب الكاميروني، واسبوار فوكاش من الكونغو الديموقراطية".

وشدد: "يتم إرسال القائمة النهائية وتضم 12 لاعبا يوم 15 فبراير ومن حق كل فريق تغيير لاعب واحد فقط قبل التصفيات وكذلك لاعب قبل النهائيات على أن يكون من ضمن القائمة الأولية".

وأشار: "يصعد أول ٤ فرق من كل مجموعه وتقام النهائيات في كيجالي برواندا في الفترة من 21 الي 28 مايو حيث يقابل أول المجموعة الأولي مع رابع المجموعة الثانية وكذلك ثاني المجموعة الأولي مع ثالث المجموعة الثانية ونفس الحال في المجموعة الثانية حيث يصعد الفرق الفائزة الي الدور قبل النهائي ومن بعده نهائي البطولة".

وأتم: "يجب التعاقد مع اللاعبين المحترفين من الآن وكذلك الحصول على الاستغناء الخاصة بهم من الآن، حيث سيقوم الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع نظيره الدولي بمراجعة أوراق الاستغناء الخاصة بكل لاعب بداية من يوم 16 فبراير بعد ارسال القائمة النهائية".