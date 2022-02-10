جامعة الطفل بسوهاج تستأنف محاضراتها العلمية

استأنفت جامعة الطفل بجامعة سوهاج فعالياتها، وذلك بتنفيذ محاضرات عن العلوم لطلاب المرحلتين الرابعة والخامسة، والتي حاضر بها الدكتور رأفت الخطيب، وذلك بمعامل كلية العلوم بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.



وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن جامعة الطفل تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي.



وأكد أن دراسة الطلاب في أكثر من مجال تعد أهم مميزات جامعة الطفل لأنها تساعدهم على الاطلاع على أحدث التطورات في المجالات العلمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، بالإضافة إلى تعلم اللغات لسهولة الاندماج مع الشعوب المختلفة خاصة في ظل تعايش الأطفال المستمر مع وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، إن إجمالي عدد طلاب المرحلة الرابعة 100 طالب والمرحلة الخامسة 100 طالب أيضاً.



وأشار إلى أن جامعة الطفل ستستكمل فعالياتها الأسبوع القادم، بتنظيم يوم رياضي لجميع منتسبي طلاب جامعة الطفل بملاعب الجامعة، وكذلك محاضرات في ريادة الأعمال والفنون للمراحل المختلفة.