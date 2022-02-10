كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس حديث البرتغالي كيروش، المدير الفني للمنتخب مع أعضاء الجبلاية، عقب خسارة الفراعنة لقب كأس الأمم أمام السنغال، واستعداده لمباراتي تصفيات كأس العالم في مارس.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية "إم بي سي مصر": "كيروش اجتمع مع حازم إمام ومحمد بركات، وعرض عليهما تقريره الخاص بكأس الأمم ومطالباته بالاستعداد لمواجهة السنغال".

وأضاف: "حتى الآن لا أعلم هل كان من طلبات كيروش إيقاف أو تأجيل مباريات الدوري، محمد بركات سيعرض الأمر على مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبوع المقبل".

وأردف: "لكن ما أستطيع أن أقوله إن أي طلبات سيتقدم بها الجهاز الفني سنرحب بها تمامًا، توجد رابطة محترفة للأندية، وهي المسؤولة عن الدوري وهناك تناغم وتجانس بين الرابطة واتحاد الكرة".

وتابع: "كل ما سيصب في مصلحه القومي والتأهل للمونديال سنكون خلفه قلبًا وقالبًا".

وواصل: "كل ما يتردد بشأن وجود تغيير في شكل الجهاز الفني، هي تسريبات لا أعلم من أين خرجت، وأتعجب جدًا من ذلك لأن الاجتماع كان بين كيروش وحازم إمام ومحمد بركات فقط".

واستكمل: "وبالتالي أي فرد من أعضاء الاتحاد لن يتحدثوا في مثل هذه الأمور، وكل ما يقال اجتهادات".

وواصل: "مستمرون بنفس الجهاز الفني للمنتخب حتى الآن، لحين عرض حازم إمام وبركات ما ذكره لهما كيروش، ربما يكون طلب هذا الأمر، ولا علم لنا به".

واختتم: "بعد أن انتقد البعض مسألة الشرط الجزائي عقب مباراة نيجيريا، كيروش قال لنا أنا لا أريد الأمول فلدي منها الكثير جدا، ولو تريدونني أرحل الآن سأفعل بدون شرط جزائي، وأنا هدفي أسعد الشعب بالتأهل إلى كأس العالم وأن أترك بصمة هنا كما فعلت في كل الأماكن التي تواجدت فيها".