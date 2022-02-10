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إصابة 4 من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز بشقتهم في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 11:34 ص

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة باختناق، اليوم الخميس؛ إثر استنشاقهم تسريب غاز طبيعي لدى مكوثهم داخل الشقة محل سكنهم، والكائنة في شارع الطفولة السعيدة، منطقة سيدي بشر بحري، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، في الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه الأسرة المصابة مكونة من: الزوج ويدعى "محمد.س.ال"، 35 عامًا، وزوجته "هند.ر.م"، 29 عامًا، والأبناء "مروان" 6 أعوام، و"فاروق"، يبلغ من العمر عامين، وتم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لإسعافهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، ومرفق الإسعاف، حول بلاغًا بإصابة أسرة مكونة من 4 أفراد؛ جراء استنشاق غاز طبيعي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وجار فحص الشقة محل البلاغ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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