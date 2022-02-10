إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن الحساب الرسمي لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأمير تشارلز خاضع للعزل الآن.
وقال في تغريدة: «أثبتت نتائج اختبار أمير ويلز هذا الصباح إصابته بفيروس كورونا وهو يخضع للعزل الآن، يشعر ولي العهد بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر، وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته خلال أقرب وقت ممكن».
جدير بالذكر أن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، قد أعلن في مارس لعام 2020، أنه مصاب بفيروس كورونا.
وأفادت إدارة كلارنس هاوس الملكية في بيان بأن الأمير البالغ من العمر 71 عاما تظهر عليه أعراض خفيفة جراء «كوفيد-19»، لكنه في حال جيدة.