إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن الحساب الرسمي لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأمير تشارلز خاضع للعزل الآن.

وقال في تغريدة: «أثبتت نتائج اختبار أمير ويلز هذا الصباح إصابته بفيروس كورونا وهو يخضع للعزل الآن، يشعر ولي العهد بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر، وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته خلال أقرب وقت ممكن».

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.