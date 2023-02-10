السولية يبدأ التأهيل من إصابة السمانة

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بدأ عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي والعلاجي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وأدى السولية تدريبات بدنية واستشفائية تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل، وذلك في إطار برنامجه العلاجي والتدريبي للتخلص من إصابة عضلة السمانة.

وخضع اللاعب لأشعة سونار أمس الخميس، أعلن بعدها أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إصابته بشد في عضلة السمانة وغيابه عن لقاء الغد أمام فلامنجو البرازيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.