 التلفزيون الرسمي الإيراني: إسرائيل هاجمت مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل - بوابة الشروق
الخميس 19 يونيو 2025 9:20 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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التلفزيون الرسمي الإيراني: إسرائيل هاجمت مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل


نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 9:09 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 9:09 ص

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن إسرائيل هاجمت مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.


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