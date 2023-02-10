 الكرملين: أجرينا مشاورات مع أعضاء في «أوبك+» حول قرار خفض إنتاج النفط - بوابة الشروق
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الكرملين: أجرينا مشاورات مع أعضاء في «أوبك+» حول قرار خفض إنتاج النفط

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:29 م

كشف دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن بلاده ناقشت مع عدد من المشاركين في مجموعة "أوبك+" خططها حول اتخاذ قرار بخفض إنتاجها النفطي.

وقال بيسكوف - في تصريحات اليوم الجمعة - "كانت هناك محادثات مع عدد من المشاركين في "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده قررت تخفيض إنتاجها من النفط بشكل طوعي في مارس المقبل بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في استعادة العلاقات في السوق.

وأكد نوفاك أن بلاده لن تبيع نفطها لمن يلتزم بشكل مباشر أو غير مباشر بسقف السعر.

وعقب إعلان القرار قفزت أسعار النفط في الأسواق بأكثر من 2%، حيث تم تداول عقود "برنت" فوق مستوى 86 دولارا للبرميل.


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