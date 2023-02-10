رامي صبري يتألق بحفله في الرياض

أحيا الفنان رامي صبري، حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية في سهر غنائية مميزة على خشبة مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبير من محبي رامي، الذي افتتح الحفل بأغنية "يمكن خير".

بعدها حرص رامي على تحية الحضور لحفاوة الاستقبال، ثم واصل الحفل بأغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني علي مدار ساعتين، منها: "حبينا واتحبينا، معايا هتبدع، خصمت الشوارع، نفسها تشوفني"، وغيرها من الأغاني.

واحتفل رامي مع الجمهور بإطلاق الألبوم الجديد "معايا هتبدع"، والذي حقق نجاحا كبيرا.

ويضم ألبوم "معايا هتبدع" أغاني: "لما بيوحشني، حبيبنا، إحنا في حتة تانية، أنت الأصل، معايا هتبدع، فكر نفسك هدية".