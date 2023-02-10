وزير ألماني عن مطالبة «إنتل» بزيادة تمويل مصنعها بألمانيا: لا يمكن ابتزازنا

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عن تشككه حيال طلب شركة "إنتل" الأمريكية من الحكومة الألمانية زيادة التمويل المخصص لمصنع الرقائق، الذي تعتزم إنشاءه في مدينة ماجدبورج الألمانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نُشِرَتْ اليوم الخميس، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر: "لا يمكن ابتزازنا".

وأوضح ليندنر، أن الحكومة الألمانية السابقة كانت تعهدت لإنتل بتمويل بقيمة 6.8 مليار يورو، مشيرا إلى أن الشروط الإطارية تغيرت، وقال إن الحكومة الألمانية تنظر في هذا.

وتابع ليندنر: "ثمة سؤال جوهري يطرح نفسه بالنسبة لي".

وقال إنه يسأل نفسه عما إذا كانت الصناعة الألمانية ستحتاج إلى الرقائق التي سيتم إنتاجها في ماجدبورج أم أنها ستذهب إلى السوق العالمية.

وأردف ليندنر أن "الشركة الأمريكية التي حققت صافي أرباح بقيمة 8 مليارات دولار، ليست متلقيا طبيعيا لأموال الضرائب، الأسئلة هنا مسموح بها".

وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت أن "إنتل" تطالب بتمويل بقيمة 10 مليار يورو بدلا من 6.8 مليار يورو لمصنعها المزمع إنشاؤه في ماجدبورج، ورأت الحكومة الألمانية، أن من الصعب تصور مثل هذه القيمة، غير أن المحادثات لا تزال جارية.