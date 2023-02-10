وصول طائرة مساعدات ليبية إلى مطار اللاذقية للمتضررن الزلزال

وصلت إلى مطار اللاذقية السوري اليوم الجمعة طائرة من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تحمل العديد من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لأبناء المحافظة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد قبل 4 أيام.

وأعرب زياد الطويل مدير مطار اللاذقية - وفقا للتليفزيون السوري - عن شكره للأشقاء في ليبيا لوصول ثاني الطائرات الليبيبة والتي بلغت حمولتها حوالي 40 طنا من المواد الاغاثية والطبية مقدمة من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ذاكرا أن الطائرة الأولى والتي وصلت قبل يومين كانت تحمل مساعدات إغاثية وسيارتي إسعاف.

من جهته، قال تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية "نحن في أمس الحاجة إلى المساعدات الإغاثية والطبية التي تم إرسالها من قبل القيادة العامة للجيش الليبي في ضوء الظروف التي تمر بها المحافظة والمواطنين المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة".

وأعرب عن خالص شكره لكل الدول الأشقاء والصديقة التي تقف بجانب الشعب السوري في هذه المحنة العصيبة.