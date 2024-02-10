مقتل اثنين من أفراد الأمن الإسباني جراء اصطدام زورق مهربي مخدرات بهما

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أعلنت وكالة الحرس المدني الإسبانية، اليوم السبت، أن اثنين من أفرادها لقيا حتفهما عندما اصطدم بهما زورق سريع يقوده مهربو مخدرات في ميناء باربات في جنوب إسبانيا.

وتلا ذلك القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم. ووصفت رابطة الحرس المدني المتحدة الواقعة بـ"جريمة قتل وحشية". وقال تلفزيون "ار تي في ايه" إن القتيلين هما رجلان يبلغان من العمر 43 عاما و39 عاما، ولديهما عائلات.

وقع الحادث مساء أمس الجمعة، عندما كان قارب تابع للشرطة على متنه ستة أشخاص يجري عملية تفتيش. وتم نقل رجلي شرطة إلى المستشفى يعانيان من جروح خطيرة. وتردد أنهما اجتازا مرحلة الخطر.

ووسط غضب شعبي، دعت رابطة الحرس المدني المتحدة وزير الداخلية فيرناندو جراندي-مارلاسكا إلى الاستقالة متهما إياه بتوفير تمويل غير كاف لمكافحة تجارة المخدرات.

ووصفت آنا فيلاجومز المدعية العامة في قادس المسئولة عن قضايا تهريب المخدرات، الوضع بـ"المفزع والخارج عن السيطرة".

وقالت لوكالة أنباء يوروبا برس إن المنطقة تعج بالزوارق التي تستخدمها مافيا المخدرات ومهربو البشر دون خوف.

وتعد باربات وهي مدينة ساحلية مطلة على المحيط الأطلسي يبلغ تعداد سكانها 23 ألف نسمة تقريبا والواقعة جنوب قادس، مركزا لتهريب الحشيش والماريجوانا منذ عقود. ويمكن للقوارب عبور مضيق جبل طارق الذي يقع إلى الجنوب بكل سهولة.