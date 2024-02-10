أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.



وأكد شولتس، في تصريح عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، أمس الجمعة، أهمية تحقيق حل الدولتين الذي سيمكن من التعايش السلمي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.



وقال شولتس إن الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدولة الأخرى متفقون على حل الدولتين، مضيفا: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذا التطور (حل الدولتين) ممكنا".



وذكر المستشار الألماني، أن حل الدولتين مهم لأنه يضع الأساس للتعاون الجيد والمطلوب بين إسرائيل وجيرانها العرب الذي يصب في صالح مستقبل المنطقة، موضحاً أن "هذا مهم أيضا لأنه يضمن عدم تحول إيران إلى قوة مهيمنة في المنطقة بأكملها".



ودعا المستشار الألماني إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بإصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمرا للجيش بمهاجمة منطقة رفح جنوب قطاع غزة.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".