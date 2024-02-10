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وصول سياح روس إلى بيونج يانج لأول مرة منذ جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 10:13 ص

وصلت مجموعة من السياح الروس إلى العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ جائحة "كوفيد-19".

واستقبلت كوريا الشمالية أمس، وللمرة الأولى، مجموعة من المسافرين الأجانب، منذ إعادة فتح حدودها في أغسطس الماضي، أو بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف من إغلاقها لاحتواء الجائحة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وجاءت الرحلة وفق اتفاق وقعته السلطات في إقليم "بريمورسكي كراي" الروسي والسلطات الكورية الشمالية، في ديسمبر الماضي، بمناسبة زيارة قام بها، حاكم الإقليم الروسي، أوليج كوزيمياكو إلى بيونج يانج.

وكان الاتفاق بمثابة إجراء متابعة للقمة بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن تزور المجموعة، المؤلفة من إجمالي 97 سائحا، "قوس النصر"، وميدان "كيم إل-سونج" في بيونج يانج بالإضافة إلى منتجع "ماسيكريونج" للتزلج في "وونسان" سيتي بإقليم "كانجوون".


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