مصطفى بكري يهاجم بايدن: مكانك في الخانكة أو العباسية

انتقد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفًا إياه بـ «الرجل المغيب» و «العجوز الذي فقد رشده».

وقال خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» مع المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إنّ الرئيس الأمريكي بايدن «مصاب بالزهايمر، ولم يعد يفرق بين والده ووالدته».

وأضاف أنّ الولايات المتحدة تواجه ظاهرة خطيرة، تتمثل في وجود رئيس عجوز فقد رشده، ولا يصلح لرئاسة الولايات المتحدة أو غيرها.

وتابع أنّ مكان بايدن هو مستشفى الخانكة أو العباسية، فقد بدأ يهذي بالكلام والأمور تختلط عليه بشكل كبير جدا، مشيرا إلى تعبير رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عن شكوكه في صلاحية الرئيس جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، بسبب تراجع صحته العقلية والبدنية.

وأكد أنّ تصريحات مكارثي تُمثل اعترافًا صريحًا من قبل مسؤول أمريكي رفيع المستوى بتدهور صحة بايدن العقلية.

وواصل هجومه على بايدن، متهما إياه بترديد الأكاذيب، مؤكدا أن تردده في ذكر اسم الرئيس السيسي، وخلطه بين مصر والمكسيك، يُؤكد على تدهور صحته العقلية وعدم قدرته على قيادة الولايات المتحدة.