خارجية العراق: قوات الاحتلال تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة في رفح

دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة.



وقالت الوزارة في بيان، إنها «تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة، من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة».



وجددت التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.



وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأمور تتطور بشكل سلبي في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل، اليوم السبت، أن النشاط العسكري بدأ في جنوب قطاع غزة وتحديدًا في منطقة رفح.



وأشار إلى أنّ هذا الأمر ينبئ بالمزيد من الضحايا المدنيين، وبوضع إنساني كارثي.



ولفت إلى أن المدينة تضم حاليًّا 1.4 مليون مواطن فلسطيني، يتكدسون في رقعة ضيقة جدًا، ولا يمكن لهم حماية أنفسهم أمام الأعمال العسكرية.



ونوه بأنّ الأمم المتحدة حذّرت من خطورة هذا الوضع، وأنه لا يمكن استيعابه، وحتمية مراعاة القانون الدولي الإنساني.