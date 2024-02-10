 سول قد تواجه خروج استثمارات أجنبية إذا أخرت واشنطن خفض أسعار الفائدة - بوابة الشروق
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سول قد تواجه خروج استثمارات أجنبية إذا أخرت واشنطن خفض أسعار الفائدة

د ب أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 9:05 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 9:05 ص
ربما تواجه كوريا الجنوبية خروج استثمارات أجنبية من سوقها المالية إذا أخرت واشنطن خفض أسعار الفائدة المتوقع بدرجة كبيرة، حسبما أفاد تقرير اليوم السبت.

وأشار تقرير مركز كوريا للتمويل الدولي إلى أن الظروف الحالية تظل مواتية لزيادة ثابتة في الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى نمو صناعة أشباه الموصلات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وذكر التقرير أن "الظروف المواتية لتدفق رأس المال الأجنبي توفرت الآن، في ظل تحول السياسة النقدية العالمية والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات".

وأضاف أنه على الرغم من ذلك "هناك حاجة إلى مراعاة أن إمكانية خروج الاستثمارات لا تزال مرتفعة حتى حدوث الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي (والذي يعني تباطؤ التوسع الاقتصادي دون أن يؤدي إلى حدوث ركود) وحتى يصبح خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مرئيا".

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