إزالة 5 طواحين ذهب غير شرعية بصحراء حجازة قبلي في قنا

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قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، اليوم السبت، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة بناحية حجازة قبلي.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرار إزالة لحالات مستهدفة بمساحة 62 ألف متر، و5 طواحين أحجار الذهب غير مرخصة.

وأكد "الشعيني"، أن التعديات عبارة عن عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وتجهيز مساحات من أراضي الدولة وتجريفها لإقامة زراعات عليها، كما شملت أعمال الحملة إزالة 5 طواحين غير مرخصة لطحن أحجار الذهب.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تواصل جهودها للتصدي لكل أشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة، بالإضافة إلى إزالة أي أعمال تشوين معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها.

وشدد على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.