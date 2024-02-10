المفتش العام للجيش الألماني: تعهدات برلين للناتو ستتأخر

أقر المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير في مقابلة مع طبعة غد الأحد من صحيفة "فيلت" بأن ألمانيا ستحتاج وقتا أكثر من المخطط له لتفي بالالتزام بإسهاماتها العسكرية في مجال الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك إمكانيات عسكرية تعهدت بها الحكومة الألمانية لكن لا يمكن على الأرجح توفيرها لحلف الناتو إلا لاحقا، أجاب: "موجودة بالتأكيد".

ورفض بروير الخوض في تفاصيل، مشيرا إلى أن الخصوم قد يستفيدون من هذه المعلومات. وأوضح أن قيادة الجيش على تواصل دائم بشأن الوضع مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا كريستوفر كافولي.

يذكر أنه بعد أيام من عبور القوات الروسية للحدود إلى أوكرانيا في فبراير 2022، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بإحداث نقطة تحول في سياسة الدفاع الألمانية.

وأعلن شولتس عن برنامج تسليح لمرة واحدة بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) لتحديث الجيش الألماني لمصلحة الدفاع الوطني والجماعي. لكن تزايد الانتقاد لبطء وتيرة التعزيزات.