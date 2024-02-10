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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تحذر من مخططات إسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح

أبوظبي - د ب أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 9:36 م | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 9:36 م
أعربت الإمارات، عن "قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، ومن الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية".

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء اليوم السبت "من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع".

وجددت الوزارة "إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني، وأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني".

ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل كل الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

وجددت الخارجية الإماراتية التأكيد على "موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

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