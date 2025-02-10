 10 فبراير 2025.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد بالمصانع المحلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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10 فبراير 2025.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد بالمصانع المحلية

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 11:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 11:50 ص

ارتفعت أسعار الأسمنتن فيما استقرت أسعار الحديد، بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 فبراير 2025.

• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 38,200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي نحو 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38,000 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بما يترواح بين 100 و195 جنيها، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وارتفع سعر أسمنت النصر 100 جنيه ليسجل 3280 جنيها، مقارنة بـ 3180 جنيها للطن أمس.
وصعد سعر طن أسمنت وادي النيل 145 جنيها، ليسجل 3265 جنيها، مقابل 3120 جنيها.
وقفز سعر طن أسمنت السويس 195 جنيها، ليسجل 3365 جنيها، مقابل 3170 جنيها.
وارتفع سعر أسمنت المخصوص 165 جنيها، ليسجل 3345 جنيها، مقابل 3180 جنيها.
وصعد سعر طن أسمنت السويدي 105 جنيهات ليسجل 3605 جنيهات مقابل 3500 جنيه.
وزاد سعر طن أسمنت حلوان 190 جنيها، ليسجل 3350 جنيها، مقابل 3160 جنيها.

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