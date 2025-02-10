مكتب نتنياهو يؤكد عودة وفد محادثات وقف إطلاق النار من قطر

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، عودة الوفد الإسرائيلي لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة من العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الوفد الإسرائيلي عاد من الدوحة، مشيرة إلى أن «المجلس المصغر الكابينت يجتمع غدًا، لبحث المرحلة الثانية من الصفقة».

وأمس الأحد، وصل الوفد إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لإجراء محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي تفاوض حول أمور تقنية متعلقة بالمرحلة الأولى من الصفقة فقط.

وضم الوفد منسق شئون الأسرى غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي انضم بطلب من نتنياهو.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إنه «لا يمكن البدء في التفاوض مع حماس حول المرحلة الثانية من الصفقة، لأن الأمر قد يفضي إلى تفكك الائتلاف الحكومي».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو قد يسعى إلى وضع عراقيل تؤدي إلى انهيار صفقة التبادل مع حماس.

وأضافت أن نتنياهو، يعتقد أن مشاهد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة كانت لها انعكاسات سلبية على استطلاعات الرأي، لا سيما أن ناخبي اليمين رأوا أن إسرائيل لن تنتصر على حماس.