رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: على الدول العربية توفير متطلبات صمود شعبنا على أرضه

طالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، الدول العربية بتوفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

ونوه في تصريحات لشاشة «تلفزيون العربي»، صباح الاثنين، أن «قطاع غزة لم يصله حتى الآن إلا ربع العدد المطلوب من خيام الإيواء.

ولفت إلى أن عشرات الجرحى مهددون بفقدان أطرافهم بسبب تأخر خروجهم من غزة، قائلًا إن هناك أكثر من 14 ألف مفقود في القطاع، عدد كبير منهم شهداء تحت أنقاض المباني المدمرة.

وعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء وتملك غزة، مؤكدًا أنها «تعكس جهلًا واضحًا بطبيعة السياسة وطبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي».

وشدد سلامة، على وجوب أن ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتلال، إذا كان معنيًا بالشعب الفلسطيني كما يدعي.

وفيما أشار إلى أن المطلوب على المستوى العربي عقد مؤتمر بشأن آليات وقف مخططات ترامب، شدد على وجوب أن تُفشل القمة العربية المتوقعة في مصر مخططات تهجير الفلسطينيين.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، أسفرت عن أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.