المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة في النمسا على حافة الانهيار

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أصبحت المحادثات حول تشكيل حكومة جديدة في النمسا قاب قوسين أو أدنى من الانهيار اليوم الاثنين.

وقال كل من حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب المحافظ اليوم الاثنين، إنهما يريدان مواصلة مفاوضاتهما المستمرة منذ شهر.

ورغم ذلك، شهدت المباحثات العديد من نقاط الخلاف بين الحزبين، وبرزت في الآونة الأخيرة قائمة طويلة من الأسئلة المفتوحة.

ومن بين هذه النقاط مطالب حزب الحرية الخاصة بإعادة المهاجرين على الحدود، وتعليق حق اللاجئين في اللجوء عن طريق قانون للطوارئ.

يشار إلى أن الخلافات بين حزبي الحرية والشعب بخصوص المسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والسياسة الخارجية برزت إلى السطح لفترة من الزمن.

وظهر أن موقف زعيم حزب الحرية هربرت كيكل المنتقد بشدة للاتحاد الأوروبي هو سبب الخلاف مع حزب الشعب.

وإذا تولى منصب المستشار، يمكنه حينها الانضمام إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لتأجيل أو عرقلة قرارات الاتحاد الأوروبي المهمة، مثل مسألة دعم أوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا.

ولاتزال مسألة من سيتولى منصب وزير الداخلية المهم بدون حل، فيما تردد أن مستويات الثقة بين الحزبين باتت منخفضة.

وفي الوقت ذاته، أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي من تيار يسار الوسط وحزب النمسا الجديدة ( نيوس ) الليبرالي استعدادهما لخوض محادثات لتشكيل ائتلاف مع حزب الشعب مرة أخرى.