وكيل أمين الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: صدمت من القصص المأساوية للفلسطينيين في غزة

شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، على الحاجة إلى استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «نحن الآن في منتصف الفترة الزمنية البالغة 42 يوما للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وبفضل ذلك، تمكننا من إيصال أكثر من 12 ألف شاحنة من المساعدات إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها».

ولفت إلى أن «الأمم المتحدة تمكنت من توفير الطعام لأكثر من مليون شخص كانوا مهددين بالمجاعة، وأدخلت الأدوية والمياه والخيام»، مشيرًا إلى الحاجة لاستمرار وقف إطلاق النار لضمان استمرار تقديم هذه المساعدات.

ونوه أنه صدم من القصص المأساوية للفلسطينيين والأطفال، خلال جولته التي امتدت ليومين داخل قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وواصل: «عندما تجولنا في شمال غزة، كان المشهد محزنا للغاية، حيث لم نرَ سوى ركام، ولم نتمكن من التمييز بين مكان مدرسة أو مستشفى أو منزل، وتحدثنا إلى أشخاص يستخدمون أجهزة تحديد المواقع للعثور على مواقع منازلهم السابقة لأن جميع المعالم اختفت، ورأينا أناسًا يبحثون بين الأنقاض عن أطفالهم أو آبائهم أو جثث أحبائهم».