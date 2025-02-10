حماس: لن نغادر ومشاريع ترامب والغرب إلى زوال

قال رئيس حركة حماس خليل الحية، من العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، إن مشاريع الغرب والولايات المتحدة؛ ورئيسها دونالد ترمب، إلى زوال.

وأكد الحية أن الحركة ستُسقط مشروع ترمب، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "مشاريع الغرب وأمريكا وترمب إلى زوال. وسنُسقطها كما أسقطنا المشاريع التي قبلها. هذا عهدُنا لأمتنا ولشهدائنا، وشعبُنا الفلسطيني لن ينسى أبداً كلَّ من وقف معه".

وكانت حركة حماس قد أدانت، أمس الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن شراء وامتلاك غزة بوصفها تصريحات عبثية، وتعكس جهلاً عميقاً بفلسطين والمنطقة.

وأمس، كرر ترامب حديثه عن "امتلاك قطاع غزة"، قائلاً إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها".

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة التي تقله من فلوريدا إلى نيو أورليانز لحضور مباراة السوير بول "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".