السفير الروسي: الرئيس الصيني يعتزم حضور مسيرة الاحتفال بيوم النصر

قالت روسيا، إن الرئيس الصيني شي جين بينج قبل دعوة حضور المسيرة العسكرية في موسكو في التاسع من مايو المقبل لإحياء ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وقال السفير الروسي في بكين إيجور مورجولوف، لقناة (روسيا - 24)، اليوم الاثنين، إنه في المقابل، دعا الرئيس الصيني نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضور احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار الصيني على الغزاة اليابانيين في سبتمبر المقبل.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري الإعداد لزيارات متبادلة، ولم تؤكد بكين في البداية مشاركة الرئيس الصيني.

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو كل عام بيوم الانتصار على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

ويتم تنظيم مسيرة عسكرية في الميدان الأحمر في موسكو؛ لإحياء ذكرى الانتصار.