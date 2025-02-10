الرئيس الإيراني: قادرين على حل كل مشاكلنا والتصدي لأمريكا

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أن بلاده قادره على حل جميع المشاكل التي تواجهها والتصدي لأمريكا، مندداً بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: " ترامب يخطط للمؤامرات ضدنا ويدعي في الوقت نفسه أنه يريد الحوار مع إيران".

وقال بزشكيان في كلمة القاها خلال احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في ساحة آزادي بالعاصمة طهران اليوم رداً على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن المفاوضات مع إيران، "ترامب يقول أريد اجراء المحادثات وحصول التوافق، وفي نفس الوقت يوقع على مذكرة تتضمن جميع المؤامرات لإخضاع الشعب الايراني، ثم يقول أننا نريد المحادثات"- حسب وكالة مهر للأنباء.

وأكد الرئيس بزشكيان: "ترامب يزعم أنّ إيران زعزعت أمن المنطقة بينما الكيان الصهيوني هو الذي يزعزع الأمن وقتل أهل غزة ولبنان وسوريا".

وأوضح رئيس الجمهورية: "ترامب يخطط للمؤامرات ضد الثورة ويزعم بأنّه يريد الحوار مع إيران"، مستطردا بقوله: "سنكون قادرين على حل كل مشاكلنا والتصدي لأميركا ومخططاتها".

وأكد بزشكيان: "الرئيس الأميركي يدعم القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية، والكيان الصهيوني هو الذي يزعزع أمن المنطقة وليست إيران:" مشدداً : "لن نستسلم للقوى الأجنبية ولا نسعى إلى الحرب".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نواجه حربا اقتصادية شاملة وعلينا التصدي لها، وإذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات مع طهران فلماذا فرضت العقوبات" مؤكداً: "لن نقع في فخ المؤامرات التي يخطط لها العدو ضدنا".