تعددت حوادث الطائرات مختلفة الأنواع في الفترة الأخيرة، مخلفة العديد من الضحايا، آخرها تحطم طائرة أثيوبية، من طراز «بوينج 737-800 ماكس»، علي متنها 6 مصريين، بعد 6 دقائق من اقلاعها، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا علي الطائرة، اليوم الأحد.

وفي ضوء ذلك، الشروق، تستعرض في التقرير التالي أبرز حوادث الطيران خلال الأسبوع الماضي.

-إثيوبية من طراز بوينج 737-800 ماكس

لقى 157 شخص حتفهم في تحطم طائرة إثيوبية طراز بوينج 737-800 ماكس، بعد ست دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية مصرع جميع ركاب الطائرة التي كانت تقل 149 راكباً ينتمون إلى 33 دولة وطاقماً من 8 أفراد، صباح اليوم الأحد، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن ستة مصريين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

-كولومبية من طراز دي سي-3

لقى 14 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة كولومبية من طراز دي سي-3، كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل غوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد.

وبعد أن أرسلت الطائرة إشارة استغاثة في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي للدولة، أعلنت وكالة الطيران المدني في بيان لها، أنه لم ينج أحد من الحادث، الذي وقع في بلدة سان كارلوس دي غوارو في إقليم ميتا، أمس السبت.

-أمريكية من طراز بير

جراء تحطم وسقوط طائرة خفيفة مقلعة من مطار تامبا الدولي، في بحيرة أوكشوبي، جنوب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تحليقها على مسافة منخفضة للهبوط في مطار قريب، لقي 5 أشخاص مصرعهم، أمس السبت.

وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش، وهي ثاني أكبر مقاطعة في فلوريدا، أن موظفي إدارة مكافحة الحرائق في المنطقة، انتشلوا 5 جثث هم جميع من كانوا على متن الطائرة.

-بولندية من الطراز ميج-29

أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة في بولندا ماريك باولاك، تحطم طائرة "ميج-29" تابعة للقوات الجوية البولندية في محافظة مازوفيتسي في بولند، في الثلاثاء الماضي.

وبحسب «سبوتنك»، قال المتحدث: "الطيار نجح في الخروج من الطائرة، ووجد عمال الإنقاذ الطيار وهو في حالة جيدة وتم نقله إلى المستشفى"،.

-ايرانية هليكوبتر

لقى 5 إيرانيين حتفهم فى تحطم طائرة هليكوبتر بعدما اصطدمت بأحد أعمدة المرافق فى غرب إيران، الاثنين الماضي.

وقال التلفزيون الرسمى إن الطائرة سقطت فى إقليم شهر محل وبختيارى، بينما كانت فى طريقها لنقل امرأة حامل بحاجة ماسة إلى رعاية طبية.

-أمريكية هليكوبتر

لقى 4 أمريكيين وقائد طائرة كيني مصرعهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر بعد سقوطها في المتنزه الوطني بجزيرة سنترال آيلاند التى تقع على الحدود الشمالية لكينيا مع إثيوبيا، الاثنين الماضي.

وبحسب «كابيتال اف ام فى» الكينية، كان الأمريكيون من السياح الذين زاروا «معسكر خيام» بالجزيرة، وكانوا فى طريق عودتهم عندما وقع الحادث، كما ذكرت أن قائد الطائرة ماريو ماجونجا، من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكينى وليام روتو.