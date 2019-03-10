قوات خاصة أفغانية تقتل العقل المدبر لهجوم استهدف شركة بناء في أفغانستان

قتلت قوات خاصة تابعة لمديرية الأمن الوطني الأفغانية "جهاز الاستخبارات" العقل المدبر لهجوم منسق استهدف شركة للبناء والتشييد بإقليم ننكارهار، شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد عن عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، القول إن القوات الخاصة نفذت مداهمة بمنطقة "موماندارا" بالإقليم الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل عضو بارز بتنظيم داعش يدعى "سبحان".

وأضاف خوجياني أن "سبحان" كان العقل المدبر لهجوم منسق استهدف الشركة الخاصة بمنطقة "بهسود" في ننكارهار الأسبوع الماضي.

وتابع أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم خلال العملية، بالإضافة إلى تدمير كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وكان مسؤولون محليون ذكروا الأسبوع الماضي أن الهجوم الذي استهدف شركة "إي.بي.إي" أسفر عن مقتل 11 من عمالها، على الأقل، وإصابة تسعة آخرين.